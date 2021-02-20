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«Момент абсолютного счастья»: дочь Заворотнюк показала редкое фото с матерью
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

«Момент абсолютного счастья»: дочь Заворотнюк показала редкое фото с матерью

Анастасия Чанцева

Звезды

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна почти два года ничего не рассказывала о матери, у которой диагностировали рак мозга, но впервые решила показать редкое совместное фото.

— Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти и рассказывать о таких вещах. Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом, в подробностях, на всю страну, — написала Анна на своей странице в Instagram.

Она подчеркнула, что на фото, которое было сделано в 2017 году, «запечатлен момент абсолютного счастья».

Напомним, с тех пор, как стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк лечится от рака мозга, ее семью не прекращают донимать журналисты. Анна отказывается давать интервью и комментировать ситуацию.

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