«Момент абсолютного счастья»: дочь Заворотнюк показала редкое фото с матерью

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна почти два года ничего не рассказывала о матери, у которой диагностировали рак мозга, но впервые решила показать редкое совместное фото.

— Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти и рассказывать о таких вещах. Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом, в подробностях, на всю страну, — написала Анна на своей странице в Instagram.

Она подчеркнула, что на фото, которое было сделано в 2017 году, «запечатлен момент абсолютного счастья».

Напомним, с тех пор, как стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк лечится от рака мозга, ее семью не прекращают донимать журналисты. Анна отказывается давать интервью и комментировать ситуацию.

Читайте также: Онколог объяснил, почему Анастасия Заворотнюк лечится в России