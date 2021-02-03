Онколог объяснил, почему Анастасия Заворотнюк лечится в России

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Главный врач сети клиник экспертной онкологии Андрей Пылев рассказал, что качество лечения онкологических заболевании в нашей стране ничем не уступает зарубежному. Именно поэтому родные актрисы Анастасии Заворотнюк, которая два года борется с глиобластомой головного мозга, приняли решение лечиться здесь.

По словам медика, в России блестящие доктора, которые аккумулируют лучший мировой опыт лечения онкологических заболеваний. При этом стоимость лечения гораздо ниже, чем за рубежом.

Пылев уточнил, что заболевание, которым страдает Заворотнюк, встречается у двух-трех человек на сто тысяч населения. Его невозможно предупредить. Для выявления глиобластомы не существует специфических анализов. Оно диагностируется методом МРТ на основании жалоб пациента.

— Основным методом лечения данного заболевания является хирургический этап. Если есть техническая возможность удалить опухоль, то это необходимо делать. После чего проводится лучевая терапия на фоне лекарственной терапии. Уже после – химиотерапия еще несколькими циклами. Лечение данного заболевания, как в принципе и всех онкозаболеваний, жестко регламентировано и понятно. Но все равно данная опухоль остается одной из самых агрессивных. Случается возникновение рецидивных опухолей, которые также удаляются, — цитирует Пылева «Собеседник».

Напомним, звезде «Моей прекрасной няни» два года назад провели операцию в Германии, после чего она вернулась в Россию, где продолжает лечение под наблюдением отечественных специалистов. Недавно СМИ сообщили, что состояние актрисы улучшилось и она даже выходит на прогулки у своего дома в Крекшине.

Ранее о состоянии Анастасии Заворотнюк рассказала ее дочь Анна.

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