«Беременна?»: пользователи заметили на пляжном фото изменения в фигуре Нюши
Певица Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым отдыхает на Мальдивских островах. Супруг артистки опубликовал свежее пляжное фото на странице в соцсети Instagram.
На снимке мужчина держит Нюшу на руках, на ней надет только купальник.
— На краю вселенной с любимой. Сейчас хочется просто наслаждаться друг другом, — подписал фото Сивов.
Поклонники певицы отметили, что звезда располнела или снова ждет ребенка. О своих догадках они написали в комментариях под кадром.
«Нюша стала прям пухляшка, но ее не портит. Единственное, щечки. Но от возраста никуда не уйти»; «Она нереально крупная на фото»; «Ню беременна?» — высказали свое мнение фолловеры.
Ранее Нюша предстала перед поклонниками в новом образе брюнетки.
Читайте также: «Шикарные изгибы»: Нюша опубликовала фото в купальнике с Мальдив