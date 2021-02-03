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«Беременна?»: пользователи заметили на пляжном фото изменения в фигуре Нюши
Нюша почти два года назад впервые стала мамой / Фото: instagram/nyusha_nyusha

«Беременна?»: пользователи заметили на пляжном фото изменения в фигуре Нюши

Юлия Курганова

Звезды

Певица Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым отдыхает на Мальдивских островах. Супруг артистки опубликовал свежее пляжное фото на странице в соцсети Instagram.

На снимке мужчина держит Нюшу на руках, на ней надет только купальник.

— На краю вселенной с любимой. Сейчас хочется просто наслаждаться друг другом, — подписал фото Сивов.

Поклонники певицы отметили, что звезда располнела или снова ждет ребенка. О своих догадках они написали в комментариях под кадром.

«Нюша стала прям пухляшка, но ее не портит. Единственное, щечки. Но от возраста никуда не уйти»; «Она нереально крупная на фото»; «Ню беременна?» — высказали свое мнение фолловеры.

Ранее Нюша предстала перед поклонниками в новом образе брюнетки.

Читайте также: «Шикарные изгибы»: Нюша опубликовала фото в купальнике с Мальдив

поклонникимуж и женапевица Нюша
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