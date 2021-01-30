«Просто шикарная!»: Нюша опубликовала фото в купальнике с Мальдив
Певица Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой отдыхает на Мальдивских островах. На личной страничке в Instagram артистка опубликовала снимки, демонстрируя свою хорошую форму.
Нюша запечатлелась на фоне океана в красном купальнике. Она выглядит веселой и счастливой.
Поклонники оценили фото звезды и оставили множество комплиментов, восхищаясь ее внешностью.
«Умопомрачительные ножки, шикарные изгибы»; «Просто шикарная»; «Красотка неимоверная», — написали пользователи.
Ранее психолог объяснила, почему Нюша больше не похожа на саму себя. Она отметила, что копирование даже самых успешных трендов всегда заканчивается печально.
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