«Клон Кардашьян»: психолог объяснила, почему Нюша больше не похожа на саму себя

Фото: Официальная страница Нюши в Instagram

Певица Нюша поделилась на своей странице в Instagram снимком, который удивил поклонников. В комментариях пользователи написали, что не сразу узнали знаменитость, перепутав ее с Оксаной Самойловой, супругой Джигана. Многие предположили, что девушки ходят к одному пластическому хирургу, указывая на их сходство во внешности. «Вечерняя Москва» решила узнать у психолога, почему звезды копируют друг друга.

На снимке 30-летняя звезда позирует в коротком платье и сапогах с анималистичным принтом «под зебру». На исполнительнице можно заметить множество ярких аксессуаров и элементов. Новый образ разительно отличается от того, к которому привыкли поклонники.

По словам психолога Анастасии Новиковой, певица Нюша на самом деле нисколько не хотела походить на Самойлову, с которой ее сравнили поклонники. Ситуация намного серьезнее, чем может показаться:

— Еще очень давно такая личность, как Ким Кардашьян, являющаяся иконой стиля, возможно, неосознанно, но запустила тренд на инстаграм-лицо. Что это означает? Это своего рода те идеальные пропорции во внешности, которые считаются вот уже который год идеалом. То есть пухлые губы, кошачий взгляд — густая подводка со стрелкой по верхнему веку, густые брови, высокие скулы, маленький носик, заостренный подбородок и невысокий лоб.

По словам собеседницы «ВМ», именно от таких позиций отталкиваются многие знаменитости, когда мечтают улучшить себя.

— И в итоге мы получаем абсолютно идентичные внешности, которые нам отдаленно, но напоминают Ким Кардашьян, просто в разных исполнениях. Она стала в некоторой степени ориентиром для всех, официальным лицом Instagram. И заметьте, у всех Instagram-блогеров, которые задействованы в сфере красоты, именно такая внешность, как у Ким. То есть копия. Следовательно, Нюша подражала вовсе не Самойловой, а теперь вы сами знаете кому. Она просто клон Ким, — сказала Новикова.

Эксперт отметила, что «клонирование» представительниц звездного семейства Кардашьян — это признак полной унификации красоты:

— Сказать спасибо за моду на Instagram Face мы должны Ким Кардашьян, которая как раз и популяризировала такую внешность, сделав ее идеалом красоты.

Собеседница «ВМ» отметила, что копирование даже самых успешных трендов всегда заканчивается печально.

— Тренды меняются, не всегда получится своевременно переделывать носы, губы и другие части тела под те стандарты, которые диктует нам жестокий мир красоты и модной индустрии, — подчеркнула психолог.

Кроме того, эксперт отметила, что, копируя внешность чужого человека, личность может потерять свои «неповторимые особенности», которые ее выделяли из миллиардов жителей планеты.

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