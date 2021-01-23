«Красота неземная!»: Нюша предстала в Сети в новом образе брюнетки

Нюша восхитила фанатов / Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Певица Нюша на своей странице в соцсети Instagram поделилась с поклонниками фото, на котором предстала с длинными черными волосами. Она облачилась в мини-платье пастельного оттенка и ботильоны под зебру на шпильке. Бандана и украшения с цепями дополнили смелый образ.

— Вокруг меня буквально витает информация насчет этого 2021 года… и я понимаю, что нужно действовать. Т.е. проявляться. И у меня точно есть, что проявить. Очень интересно мне делать что-то новое, поэтому я и решила экспериментировать и кайфовать по полной программе, ну а результатами, конечно, я хочу поделиться с вами, мои любимые. А дальше, я знаю, со мной останутся те, кому это заходит, — подписала снимок артистка.

Также Нюша в разделе Stories опубликовала видео с танцами в новом образе под латинские мотивы.

Фанатам преображение знаменитости понравилось. Многие посчитали, что она стала еще привлекательнее.

«Как же тебе идет черный»; «Ню, ты такая красивая, прям как девочка с картинки»; «Ого, вот это смена имиджа, красотка»; «Неземная красота! Вот, где женственность!» — прокомментировали фото фолловеры.

Ранее поклонники оценили откровенный наряд Нюши. На снимке девушка предстала в серебристой накидке, коротких шортах и миниатюрном белом топе.

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