«Прекрасная семья»: Нюша опубликовала фото с дочерью и мужем

Нюша два года назад впервые стала мамой / Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Недавно дочери певицы Нюши и Игоря Сивова — Симбе исполнилось два года. Знаменитость сейчас часто делится с подписчиками фото с девочкой, хотя более года скрывала ее от публики и даже не называла имени. На этот раз Нюша опубликовала на своей странице в социальной сети фото с девочкой, мужем и любимыми куклами ребенка.

Симбу звезда нарядила в белое платье с рюшами на рукавах и золотистую спортивную обувь.

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Многочисленные поклонники Нюши отметили в комментариях к фото, что у певицы хорошая семья, они прекрасно смотрятся вместе.

«Симбуля такая сладкая»; «Прекрасная семья»; «Красивые»; «Красивая фотография», — написали пользователи в Instagram.

Нюша продолжает строить карьеру певицу. Недавно она выпустила новый альбом после большого перерыва, который был связан с рождением дочки.

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