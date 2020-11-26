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«Какой хвостик»: поклонники оценили откровенный наряд Нюши
Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

«Какой хвостик»: поклонники оценили откровенный наряд Нюши

Юлия Ямпольская

Звезды

Подписчики оценили откровенный наряд певицы Нюши. Соответствующий пост исполнительница опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке девушка предстала в серебристой накидке, коротких шортах и миниатюрном белом топе. Волосы певица завязала в «конский» хвост.

— Я за собой уже замечаю всяческие призывы к покупке новой, но совершенно ненужной мишуры, — написала артистка.

Фолловеров восхитил образ исполнительницы . Они осыпали певицу комплиментами.

«Как всегда прекрасна»; «Какая же ты красотка, Ню»; «Красивая очень»; «Шикарная»; «Прелестная»; «Как можно быть такой красивой?»; «Какой хвостик», — отметили фанаты.

Ранее Нюша опубликовала фото с дочерью и мужем.

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