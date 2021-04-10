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«Как у бабульки»: подписчики раскритиковали Бузову за фото с оголенным животом
Фото: instagram/buzova86

«Как у бабульки»: подписчики раскритиковали Бузову за фото с оголенным животом

Виктория Родимкина

Звезды

Певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала фотографию с подругами, на которой она в коротком топе, оголяющем живот. Подписчики посчитали, что живот певицы выглядит «дряблым» и что она забыла воспользоваться фотошопом.

— Мои. Супервечер на концерте, — подписала снимок Ольга Бузова.

На фотографии она стоит слегка согнувшись, из-за чего на животе образовались складки. Подписчики тут же отреагировали на публикацию: «Живот, как у бабушки, или что, фотошоп, что ли?»; «Что с животом?!»; «Кожица…»; «Живот фу...»; «Боже, что с пузом»; «Живот как у бабульки».

При этом поклонники певицы встали на ее защиту: «Я так понимаю, комментируют тут идеальные люди без единого изъяна»?; «Животик огонь»; «У нее сухой пресс».

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певицапоклонникиОльга Бузова
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