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Бузова потеряла голос и оказалась под капельницей
Ольга Бузова успокоила фанатов / Фото: instagram/buzova86

Бузова потеряла голос и оказалась под капельницей

Юлия Курганова

Звезды

Поклонники певицы и телеведущей Ольги Бузовой начали волноваться за нее после того, как она оказалась под капельницей. Артистке пришлось вызвать врача из-за сильного стресса.

Со своими проблемами звезда поделилась в Instagram в разделе Stories. Она сообщила, что уснула под капельницей, а в это время на ее телефон буквально обрушились сообщения от поклонников и близких. Как только певица проснулась, она сразу же поспешила всех успокоить.

— Мои хорошие, все нормально. Вы знаете, что, когда я испытываю какой-то стресс, я сразу начинаю себя плохо чувствовать и теряю голос. А мне голос нужен вообще по жизни, особенно завтра, потому что завтра мы играем спектакль, — рассказала знаменитость.

Бузова добавила, что вовремя спохватилась и вызвала специалиста. После капельницы она поспала и начала собирать вещи, так как уезжает на выступление в Киров.

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поклонникиОльга Бузовакапельница
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