«Ты тоже не без греха»: видео побега Бузовой после слов Киркорова появилось в Сети
В Сети набирает популярность ролик, снятый на музыкальной премии «Жара». На кадрах видно, как с вышедшей на сцену певицей Ольгой Бузовой артист Филипп Киркоров говорит о ее бывшем мужчине Давиде Манукяне.
— Ну не сложилось, ну что ж. Ты тоже не без греха, ты тоже с другим, — заявил Киркоров.
Далее на кадрах Бузова спешно уходит, не скрывая досады.
По данным Starhit, певицу постоянно спрашивают о разрыве с блогером Манукяном. По данным Telegram-канала «НеМалахов», Собчак посоветовала Бузовой «найти нормального мужика, а не вот это вот все ради пиара».
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что Бузова не сдержала слез на музыкальной премии из-за разговоров про Даву.
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