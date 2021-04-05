«Тронутая»: Дава намекнул на причину расставания с Бузовой

Фото: instagram/dava_m

Рэпер и блогер Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, выложил на своей странице в Instagram видео, которое, вероятно, проливает свет на причину его расставания с певицей Ольгой Бузовой.

На видео певец шутливо отпихивает человека в парике из длинных светлых волос. Однако она воспринимает это как избиение, а чихание в свою сторону — как плевок. В финале сценки пара как бы расстается.

— Тронутая, — подписал описанные выше кадры Дава.

Напомним, Давид Манукян и Ольга Бузова встречались полтора года. Их отношения считались серьезными, несмотря на значительную разницу в возрасте. Известно, что Дава знакомил свою возлюбленную с мамой, ходили слухи, что пара готовится к свадьбе. Однако недавно стало известно об их расставании.

Бузова обвинила бойфренда в насилии и изменах. Мать рэпера в свою очередь обвинила звезду в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Через некоторое время случившееся прокомментировал сам Дава. Он назвал отношения с Бузовой пройденным этапом. Затем музыкант выпустил трек «Обнулила нас», посвященный, видимо, разрушенному роману.

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