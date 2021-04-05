«Ни с кем не советовалась»: Наталия Медведева объяснила, почему ушла из Comedy Woman

Фото: instagram.com/natalymedvedeva

Бывшая участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева назвала причины своего ухода из проекта несколько лет назад.

— Я ни с кем не советовалась. Разговоры на этот счет были разве что с мужем. Просто закончилось мое творчество в данном коллективе и проекте, — заявила Медведева в эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Разговор в эфире коснулся и квартиры в Одинцове, которую приобрела юмористка. Она отметила, что купила недвижимость за гонорары от фильмов, а не заработков в Comedy Woman. Девушка отметила, что ее во всем поддерживает брат, который также появился в студии.

Андрей Медведев занимает должность финансового директора в коллегии адвокатов. Он отметил, что родители приучали их с сестрой к самостоятельности.

— Мы всегда друг друга поддерживали. Можем с сестрой обратиться друг к другу за советом, — признался брат артистки.

Напомним, в шоу Comedy Woman Медведевой досталась роль неуравновешенной эмоциональной девушки. Как призналась артистка, образ не придумали намеренно, он появился сам по себе.

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