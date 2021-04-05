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«Чудо чудное»: Марина Кравец необычно поздравила дочку с днем рождения
Фото: instagram.com/marinakravets

«Чудо чудное»: Марина Кравец необычно поздравила дочку с днем рождения

Ксения Монахова

Звезды

Известная телеведущая и юмористка Марина Кравец поздравила свою дочку Веронику с первым днем рождения. Необычное фото звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Кравец предстала в образе Солнца из телешоу «Маска». На руках она держит маленькую дочку.

— С днем рождения, солнышко! — подписала фото молодая мама.

Появление телеведущей в костюме объясняется тем, что именно она скрывалась под маской Солнца в последнем сезоне популярного шоу. Поклонникам понравился снимок. Фолловеры оценили счастливое лицо именинницы.

«С днем рождения! Здоровья красотке и родителям»; «Какая же она классная»; «Чудо чудное, диво дивное», — написали подписчики.

Напомним, Вероника первый и долгожданный ребенок 36-летней звезды.

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