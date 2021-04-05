«Хороша»: Айза полностью разделась перед камерой после расставания с Майами

Айза Анохина встречалась с Олегом Майами больше года / Фото: Youtube / Ксения Собчак

Расставшаяся на днях с певцом Олегом Майами Айза Долматова разместила на своей странице в социальной сети Instagram пикантные фото — на них она предстала полностью обнаженной. Только маленький участок тела блогерши прикрыт радужным бликом.

На снимках Айза позирует в постели на белых простынях.

— «Все нормальные типы хотели себе в лапы Айзу...», — подписала звезда пост цитатой из батла рэперов.

Многие поклонники оценили фото и отметили, что Долматова прекрасно выглядит. Но нашлись и те, кто посчитал такие кадры неуместными, они обвинили Айзу в попытке продемонстрировать бывшему возлюбленному свою сексуальность.

«Айза ищет нового мужика!»; «Чтоб Майами понял, кого потерял»; «Как на обложке Playboy!»; «Если ты для Олега это делаешь, то не надо напоказ, или это круто — так себя показывать?»; «Хороша», — написали фолловеры.

Напомним, что роман Олега Майами с Айзой Долматовой длился более года. Еще месяц назад светская львица хвасталась перед подписчиками помолвочным кольцом. Казалось, что дело идет к свадьбе, как вдруг певец публично объявил о разрыве. Он попросил отнестись с уважением к их решению и не осуждать ни его, ни Айзу.

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