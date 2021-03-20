«Я любила два раза»: Айза призналась, к кому из мужей не испытывала сильных чувств

Айза Анохина / Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/aizalovesam/?utm_source=ig_embed)

Певица Айза призналась, что не испытывала сильных чувств к своему второму мужу Дмитрию Анохину. Об этом она рассказала подписчикам в сторис своего Instagram-аккаунта.

Женщина заявила, что по-настоящему она любила только первого мужа, рэпера Гуфа, и своего нынешнего возлюбленного Олега Майями.

— Я любила два раза. Не буду лукавить и отвечу, что Лешу и Олега, — написала Айза.

Она отметила, что самые сильные чувства при этом всегда испытывала к своим детям.

В браке с Дмитрием Анохиным, которого Айза не упомянула в сторис, у нее родился сын Элвис. После развода мужчина перестал достаточно заботиться о сыне и платить алименты, поэтому певица одна стала воспитывать мальчика.

— Самое главное — это ребенок. Я настолько сильно люблю нашего Элвиса, что если бы мне сказали, надо еще 10 раз быть с Димой, я бы 10 раз с ним была, — призналась Айза.

Второй сын Сами родился у Айзы от рэпера Гуфа. Музыкант старается заботиться о сыне, встречается с ним, выплачивает алименты.

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