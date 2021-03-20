«Очень маленькая»: Вика Цыганова назвала размер своей пенсии

Фото: YouTube / «Судьба человека»

Певица Вика Цыганова недавно вышла на пенсию. Два года назад она получила пенсионное удостоверение. Артистка отметила, что жить на выплаты от государства ей не приходится. Хотя она давно уже не дает концертов, у супруга певицы есть прибыльный мебельный бизнес, поэтому они вполне обеспеченные люди.

— У меня очень маленькая пенсия, потому что я не работала где-то на предприятии и не была прикреплена к Москонцерту. Я получаю около 11 тысяч рублей. Мне пенсии иногда хватает на то, чтобы волосы покрасить. Слава богу, что муж у меня хорошо зарабатывает, поэтому мы живем в достатке, — рассказала Цыганова в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Она добавила, что имеет еще и свой меховой бизнес. В этом сезоне он принес ей хорошую прибыль. Певица предположила, что люди устали сидеть дома из-за карантина, поэтому после открытия магазинов и снятия жестких ограничительных мер они с удовольствием приобретали ее меховые изделия. Также, возможно, для некоторых это выгодное вложение денег.

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