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Виктория Цыганова рассказала, почему не стала мамой
Фото: youtube.com / Судьба человека

Виктория Цыганова рассказала, почему не стала мамой

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Виктория Цыганова в эфире телепередачи «Секрет на миллион» на НТВ призналась, почему к своим 57 годам так и не стала матерью.

Звезда 90-х стала героиней передачи Леры Кудрявцевой, которая выйдет на экраны в предстоящую субботу. Певица рассказала, что уже более 30 лет счастлива в браке с Вадимом Цыгановым. Пара живет в достатке, у них есть большой дом в Подмосковье и собственная яхта. Однако мечта исполнительницы иметь детей так и не сбылась.

— В союзе с Вадимом у меня не было ни одной беременности. К ЭКО тоже не прибегала. Это как будто идешь против природы в моем представлении, — цитирует певицу СтарХит.

От идеи взять ребенка из детского дома Цыганова тоже отказалась. По ее словам, она опасалась, что ребенок мог быть не один или у него могли быть заболевания.

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певицаВика Цыгановашоу «Секрет на миллион»
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