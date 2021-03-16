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«Ходила в спортзал, мучилась»: Манижа призналась, что хотела стать копией Ким Кардашьян
Фото: instagram/manizha

«Ходила в спортзал, мучилась»: Манижа призналась, что хотела стать копией Ким Кардашьян

Елизавета Борисова

Звезды

Российская певица таджикского происхождения Манижа считает, что генетически не расположена иметь такие же формы, как у американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. О своем желании быть похожей на звезду она рассказала в интервью Ксении Собчак в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

— Мне очень захотелось попу, как у Ким Кардашьян. Я ходила в спортзал, мучилась, качала ее. Но генетически у меня другая попа, — рассказала победительница национального отбора на Евровидение-2021.

Также исполнительница рассказала историю об одном неудачном свидании. Подруга девушки предложила ей примерить нижнее белье с накладными формами для того, чтобы подчеркнуть фигуру. Однако платье артистки разошлось по швам и сзади были видны силиконовые вставки. После этого конфуза молодой человек больше не захотел встретиться с Манижей, пишет Телепрограмма.

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певицаидеальная фигураКим Кардашьян
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