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«Нереально шикарная»: МакSим выложила в Сеть откровенное видео
МакSим восхитила поклонников / Фото: instagram.com/maksimartist

«Нереально шикарная»: МакSим выложила в Сеть откровенное видео

Юлия Курганова

Звезды

Певица МакSим на своей странице в социальной сети Instagram показала подписчикам откровенное видео. В кадре она появилась в джинсах и спортивном топе. Периодически артистка оказывалась раздетой по пояс и прикрывала руками обнаженную грудь.

— Весна, — коротко подписала певица пост.

Поклонники МакSим пришли в восторг от увиденного. Они оценили стройную фигуру 37-летней знаменитости.

«Слишком горячо и залипательно»; «Марин, ты как будто и не рожала»; «Горячая весна, однако»; «Марина, ты нереально шикарная и горячая! Красотка, фигура просто бесподобная», — оставили комментарии фанаты.

Ранее певица МакSим рассказала о шрамах на лице.

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поклонникиоткровенная съемкаМакSим
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