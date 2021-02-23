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Певица МакSим выступила на большой сцене впервые после долгого восстановления
Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим выступила на большой сцене впервые после долгого восстановления

Никита Абрамов

Звезды

Певица МакSим впервые выступила на большой сцене после долгого перерыва. Девушка приняла участие на концерте «Звезды нашего времени» в Санкт-Петербурге.

В 2019 году певица попала в аварию, после которой ей пришлось долго восстанавливаться.

— Я пролежала два месяца в больнице: сначала за границей, потом — в России. У меня не было переломов, но возникли множественные внутренние повреждения, — цитирует МакSим StarHit.

Напомним, что в конце прошлого года певица сообщила, что новые песни посвятит любимому человеку, который долгие годы ее поддерживает.

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певицаконцерты и выступленияМакSим
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