Певица МакSим выступила на большой сцене впервые после долгого восстановления

Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим впервые выступила на большой сцене после долгого перерыва. Девушка приняла участие на концерте «Звезды нашего времени» в Санкт-Петербурге.

В 2019 году певица попала в аварию, после которой ей пришлось долго восстанавливаться.

— Я пролежала два месяца в больнице: сначала за границей, потом — в России. У меня не было переломов, но возникли множественные внутренние повреждения, — цитирует МакSим StarHit.

Напомним, что в конце прошлого года певица сообщила, что новые песни посвятит любимому человеку, который долгие годы ее поддерживает.

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