Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«12.02»: певица МакSим анонсировала выход нового трека
Фото: instagram.com/maksimartist

«12.02»: певица МакSим анонсировала выход нового трека

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица МакSим возвращается к творческой деятельности после длительного перерыва. Артистка анонсировала выход новой песни в скором времени — уже в феврале.

— Премьера 12.02.2021, — подписала она видеоролик, опубликованный на странице звезды в Instagram.

В нем певица поделилась отрывком новой композиции и кадрами с записи трека в студии.

Поклонники исполнительницы с восторгом встретили новость о ее возвращении на большую сцену и поделились впечатлениями от песни.

«Как же мы скучали!»; «С первых нот прямо в сердце!»; «Очень красиво! Ждем!»; «Опять плакать придется»; «Очень нежная песня», — написали фолловеры МакSим в комментариях.

Известно, что МакSим сделала перерыв в музыкальной карьере в связи с тем, что попала в аварию, после которой долго лечилась и восстанавливалась. В конце прошлого года певица сообщила, что новые песни посвятит любимому человеку, который долгие годы ее поддерживает.

Читайте также: «Нереальная»: Лопырева предстала в Сети в латексном наряде

певицановые песниМакSим
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Все мнения
О проекте