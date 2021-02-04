«12.02»: певица МакSим анонсировала выход нового трека

Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим возвращается к творческой деятельности после длительного перерыва. Артистка анонсировала выход новой песни в скором времени — уже в феврале.

— Премьера 12.02.2021, — подписала она видеоролик, опубликованный на странице звезды в Instagram.

В нем певица поделилась отрывком новой композиции и кадрами с записи трека в студии.

Поклонники исполнительницы с восторгом встретили новость о ее возвращении на большую сцену и поделились впечатлениями от песни.

«Как же мы скучали!»; «С первых нот прямо в сердце!»; «Очень красиво! Ждем!»; «Опять плакать придется»; «Очень нежная песня», — написали фолловеры МакSим в комментариях.

Известно, что МакSим сделала перерыв в музыкальной карьере в связи с тем, что попала в аварию, после которой долго лечилась и восстанавливалась. В конце прошлого года певица сообщила, что новые песни посвятит любимому человеку, который долгие годы ее поддерживает.

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