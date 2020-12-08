МакSим поблагодарила таинственного возлюбленного за поддержку

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Певица МакSим упомянула о таинственном возлюбленном, который присутствует в ее жизни. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «МУЗ ТВ».

Говоря о новых песнях, которые она готовит, артистка выделила одну, которую намерена посвятить любимому человеку, который поддерживает ее.

— Благодарность за то, что он есть уже много лет, — отметила исполнительница.

Ведущий подчеркнул, что девушка выглядит очень счастливой, она согласилась с такой оценкой своего состояния. Других подробностей личной жизни она не привела.

В ноябре МакSим также становилась гостьей программы «Судьба человека», где рассказала, что ждала третьего ребенка, однако ее проблемы со здоровьем привели к печальному финалу: она потеряла малыша.

Певица забеременела, когда ее младшей дочери было два года. Кроме того, она рассказала, что трагическое происшествие «подкосило» ее и сильно сказалось на психологическом состоянии. Заглушить боль МакSим старалась с помощью спиртных напитков.

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