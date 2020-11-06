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Певица МакSим впервые рассказала, как потеряла ребенка
Певица МакSим/ Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/maksimartist/?hl=ru)

Певица МакSим впервые рассказала, как потеряла ребенка

Захар Чайченко

Звезды

В эфире программы «Судьба человека» российская певица МакSим рассказала все подробности внезапного исчезновения со сцены, а также сообщила, что с ней произошло за это время. Так, артистка призналась, что ждала третьего ребенка, однако ее проблемы со здоровьем привели к печальному финалу.

— Я тогда очень сильно похудела, и организм дал сбой. Мне пришлось лечь на сохранение. Но, к сожалению, на большом сроке я потеряла ребенка, — разоткровенничалась исполнительница во время интервью.

МакSим сообщила, что забеременела, когда ее младшей дочери было два года. Кроме того, она рассказала, что трагическое происшествие «подкосило» ее и сильно сказалось на психологическом состоянии. Заглушить боль МакSим старалась с помощью спиртных напитков.

Напомним, что певица в данный момент воспитывает двух детей. Весной 2009 года она родила дочь Александру, а осенью 2014-го — Марию.

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