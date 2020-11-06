МакSим два раза побывала в реанимации из-за проблем с алкоголем

Певица Макsим сильно переживала потерю ребенка / Фото: instagram.com/maksimartist/

Певица МакSим откровенно рассказала о своих проблемах с алкоголем. Таким образом она пыталась заглушить боль от потери неродившегося третьего ребенка. Артистка думала, что ей так становится намного легче. Ее даже не остановило то, что она два раза попадала в реанимацию из-за спиртного.

— Сначала я думала, что смогу победить боль через работу и она пройдет. Но нет, тогда я познакомилась с алкоголем. Однако мой организм был не готов к таким испытаниям. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии, и это меня не оставило, хотя я видела, как там люди рядом умирали. Алкоголь меня спасал, обезболивающие не помогали, — рассказала МакSим в программе «Судьба человека» на «России 1».

Она призналась, что достаточно долго находилась в таком состоянии. Певице помог ее новый возлюбленный, он понял, что артистку необходимо спасать. Тогда мужчина увез МакSим почти на год лечиться, она находилась под охраной и по четыре часа в день беседовала с психологом. В тот период звезда набрала 15 килограммов, но ее душевное состояние стало улучшаться.

МакSим отметила, что очень благодарна своему возлюбленному, так как именно он спас ее.

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