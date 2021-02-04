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«Нереальная»: Лопырева предстала в Сети в латексном наряде
Виктория Лопырева восхитила фанатов / Фото: instagram.com/lopyrevavika/

«Нереальная»: Лопырева предстала в Сети в латексном наряде

Юлия Курганова

Звезды

Модель Виктория Лопырева продолжает наслаждаться отпуском Дубае. Она часто радует поклонников красивыми фотографиями. Для нового снимка звезда облачилась в латексный наряд, обтянув бедра и представ с выгодного ракурса перед камерой.

— Я люблю людей, с которыми могу быть странной, — подписала фото Лопырева.

Поклонники модели восхитились ее внешним видом.

«Дар речи пропал»; «Нереальная»; «Красота зашкаливает»; «Нет слов», — оставили комментарии фанаты.

Ранее Лопырева восхитила подписчиков снимками в леопардовом платье. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала свежую фотосессию, сделанную в Дубае.

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поклонникиВиктория Лопыревафото
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