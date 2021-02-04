«Нереальная»: Лопырева предстала в Сети в латексном наряде

Виктория Лопырева восхитила фанатов / Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Модель Виктория Лопырева продолжает наслаждаться отпуском Дубае. Она часто радует поклонников красивыми фотографиями. Для нового снимка звезда облачилась в латексный наряд, обтянув бедра и представ с выгодного ракурса перед камерой.

— Я люблю людей, с которыми могу быть странной, — подписала фото Лопырева.

Поклонники модели восхитились ее внешним видом.

«Дар речи пропал»; «Нереальная»; «Красота зашкаливает»; «Нет слов», — оставили комментарии фанаты.

Ранее Лопырева восхитила подписчиков снимками в леопардовом платье. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала свежую фотосессию, сделанную в Дубае.

Читайте также: «Изумительные!»: Лопырева опубликовала фото с подругой с вечеринки в Дубае