«Восхитительная!»: Лопырева опубликовала фотосессию в Дубае

Виктория Лопырева восхитила фанатов / Фото: instagram.com/lopyrevavika

Модель Виктория Лопырева на своей странице в соцсети Instagram опубликовала свежую фотосессии, сделанную в Дубае.

Светская львица предстала в легком платье с леопардовым принтом, на ногах у нее были босоножки на высоком каблуке. Звезда принимала соблазнительные позы на камеру.

Поклонники знаменитости восхитились ее красотой и оставили множество комплиментов под постом.

«Статуэточка, стройняшка просто»; «Виктория, вы женщина-огонь!!»; «Восхитительная!»; «Такая красоточка», — оставили комментарии пользователи.

Ранее Викторию Лопыреву раскритиковали собственные подписчики. Многим поклонникам не понравилось свежее фото звезды по причине того, что Лопырева выглядит на нем слишком худой

Читайте также: «Изумительные!»: Лопырева опубликовала фото с подругой с вечеринки в Дубае