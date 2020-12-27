«Изумительные!»: Лопырева опубликовала фото с подругой с вечеринки в Дубае

Виктория Лопырева поделилась снимками с праздника / Фото: instagram.com/lopyrevavika

Модель Виктория Лопырева отдыхает в Дубае. Она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото с вечеринки подруги Анастасии Задориной, которая устроила праздник для своего сына.

Лопырева запечатлелась в белом мини-платье из трикотажа, которое дополнила туфлями-лодочками на шпильке.

Мероприятие прошло в фешенебельной гостинице, на террасе которого выступала Клава Кока. Видео с праздника знаменитость разместила в разделе Stories.

— Милая Анастасия! От всей души поздравляю тебя с днем рождения сына и от всей души желаю, чтобы он всегда был здоров и счастлив! Ты подарила нам всем прекрасный день, — написала модель.

Поклонники восхитились фото и внешностью Лопыревой. Многие отметили, что она стала еще стройнее.

«Самые эффектные девушки»; «Красотки»; «Изумительные! Девушки, так держать!» — оставили комментарии пользователи.

Ранее Лопырева опубликовала фото с сыном и мужем на побережье. Звезда надела для фотосессии белоснежное ажурное платье из кружева с юбкой в стиле Чикаго. А ее избранник — белые бермуды и синюю рубашку.

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