«Очень красивые»: Лопырева поделилась фото с сыном и мужем у побережья

Виктория Лопырева в декабре отметит год со дня свадьбы / Фото: instagram.com/lopyrevavika

Модель Виктория Лопырева опубликовала на странице в социальной сети фотографии своей семьи в полном составе. Знаменитость запечатлелась на побережье Средиземного моря в Турции с супругом Игорем Булатовым и сыном Марком Лионелем.

Звезда надела для фотосессии белоснежное ажурное платье из кружева с юбкой в стиле «чикаго». А ее избранник белые бермуды и синюю рубаху. Малыш тоже оказался в фемели-лук, облачившись как отец с той лишь разницей, что оттенки низа и верха одежды поменялись местами.

— Наш луч света. Мы так сильно любим тебя, малыш Марк Лео. Год и 9 месяцев, — подписала кадры Лопырева в Instagram.

Поклонники звездной семьи восхитились красивыми снимками и пожелали счастья паре.

«Очень красивые»; «Какой милый красавчик»; «Душа радуется за вашу семью! Какие милые фотографии», — оставили комментарии пользователи.

Напомним, пара официально зарегистрировала отношения в начале декабря 2019 года. Бизнесмен ранее был женат на дочери строительного магната Самвела Карапетяна Тате. В первом браке у мужчины родились двое детей. Для 37-летней Лопыревой Булатов стал первым законным супругом.

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