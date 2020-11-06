Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Очень красивые»: Лопырева поделилась фото с сыном и мужем у побережья
Виктория Лопырева в декабре отметит год со дня свадьбы / Фото: instagram.com/lopyrevavika

«Очень красивые»: Лопырева поделилась фото с сыном и мужем у побережья

Юлия Курганова

Звезды

Модель Виктория Лопырева опубликовала на странице в социальной сети фотографии своей семьи в полном составе. Знаменитость запечатлелась на побережье Средиземного моря в Турции с супругом Игорем Булатовым и сыном Марком Лионелем.

Звезда надела для фотосессии белоснежное ажурное платье из кружева с юбкой в стиле «чикаго». А ее избранник белые бермуды и синюю рубаху. Малыш тоже оказался в фемели-лук, облачившись как отец с той лишь разницей, что оттенки низа и верха одежды поменялись местами.

— Наш луч света. Мы так сильно любим тебя, малыш Марк Лео. Год и 9 месяцев, — подписала кадры Лопырева в Instagram.

Поклонники звездной семьи восхитились красивыми снимками и пожелали счастья паре.

«Очень красивые»; «Какой милый красавчик»; «Душа радуется за вашу семью! Какие милые фотографии», — оставили комментарии пользователи.

Напомним, пара официально зарегистрировала отношения в начале декабря 2019 года. Бизнесмен ранее был женат на дочери строительного магната Самвела Карапетяна Тате. В первом браке у мужчины родились двое детей. Для 37-летней Лопыревой Булатов стал первым законным супругом.

Читайте также: «Глаз не оторвать»: Лопырева опубликовала фото в купальнике на яхте

Виктория Лопырева
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте