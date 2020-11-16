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«Мисс анорексия»: Викторию Лопыреву раскритиковали собственные подписчики
Фото: instagram.com/lopyrevavika

«Мисс анорексия»: Викторию Лопыреву раскритиковали собственные подписчики

Захар Чайченко

Звезды

Российская модель Виктория Лопырева решила поделиться новым снимком в своем Instagram-аккаунте, но была раскритикована подписчиками.

— Ее Величество Безумие, — подписала фотографию экс-супруга футболиста «Локомотива» Федора Смолова.

Многим поклонникам не понравилось свежее фото звезды по причине того, что Лопырева выглядит на нем слишком худой: «Анорексичный вид»; «Мисс анорексия»; «Даже не узнать».

Однако большая часть комментаторов все-таки восхищаются красотой и царственным взглядом российской модели: «Вика, бесконечная красота»; «Королева!! Не иначе!»; «Королевский взгляд, он такой».

Напомним, что ранее модель Виктория Лопырева опубликовала в своем Instagram-аккаунте короткое видео, на котором девушка, дефилируя на каблуках, неожиданно оступилась и едва не упала.

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#фотоВиктория Лопыревакритика
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