«Смотреть до конца»: Лопырева едва не упала, дефилируя на высоких шпильках

Фото: instagram.com/lopyrevavika

Модель Виктория Лопырева опубликовала в своем Instagram-аккаунте короткое видео, на котором девушка, дефилируя на каблуках, неожиданно оступилась и едва не упала.

Подписчики звезды оценили концовку и отметили не только внешние данные Лопыревой, но и ее чувство юмора.

«Концовка зачет»; «В конце видео реальность каждой девушки»; «В восторге от концовки»; «Такая живая, классная и настоящая»; «Идеальное видео всегда должно заканчиваться так», — написали поклонники модели.

Ранее Виктория Лопырева рассказала, как ей удалось выжить на съемках «Последнего героя». Девушка отметила, что решила поучаствовать в шоу, потому что обожает приключения и авантюры.

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