«Вы на фото все откровенней и интимней»: фанаты вновь раскритиковали Глюкозу

Фото: instagram.com/glukozamusic

Российская певица Наталья Ионова, известная публике под псевдонимом Глюкоза, опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на котором предстала перед подписчиками в откровенном наряде. По всей видимости, купальник звезды оказался чересчур смелым для ее поклонников, так как звезда подверглась критике в комментариях под постом.

— Welcome to the jungle, — написала Глюкоза в подписи под фотографией.

На снимке она позирует перед фотографом на фоне зеленых джунглей.

Фанатам Натальи такая «откровенность» явно пришлась не по душе, поэтому они оставили под публикацией множество негативных комментариев.

«Глюкоза теперь решила свое тело показывать. Песни закончились»; «Зачем вы на своих фото все откровенней и интимней», «Как стремно», — написали они.

Однако другая часть поклонников восхитилась новым снимком певицы и осыпала ее комплиментами: «Глюкозка восхитительна, словно богиня Эроса»; «Грех Наташку не лайкнуть, молодец, делится с народом своей красотой»; «Вау, какая амазонка».

Ранее Глюкоза рассказывала о том, что она не обижается на критику своих фанатов. Также она заметила, что критикуют ее чаще всего за худобу, однако с этим певица ничего не может сделать — такая у нее конституция, которую она любит.

