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«Бунтарка во всем»: Глюкоза объяснила, почему ее дочь подстриглась налысо
Фото: instagram.com/glukozamusic

«Бунтарка во всем»: Глюкоза объяснила, почему ее дочь подстриглась налысо

Кирилл Николаев

Звезды

Певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, в эфире «Русского радио» объяснила, почему ее дочь Лида подстриглась налысо. Девочке уже исполнилось 13 лет.

— Моя старшая дочь — бунтарка во всем. И в стиле, и в поведении, — заявила Глюкоза.

Певица отметила, что муж и отец девочки Александр Чистяков любит бунтарей. Он был не против подобной стрижки.

— Он творческий, но все же больше технического склада ума. Ему нравится все взбалмошное, живое, поэтому разрешил, — цитирует Глюкозу teleprogramma.pro.

Артистка добавила, что они с мужем любят «похулиганить». Они часто зовут в гости своих друзей и устраивают вечеринки.

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прическадочьГлюкоза
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