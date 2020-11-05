«Бунтарка во всем»: Глюкоза объяснила, почему ее дочь подстриглась налысо
Певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, в эфире «Русского радио» объяснила, почему ее дочь Лида подстриглась налысо. Девочке уже исполнилось 13 лет.
— Моя старшая дочь — бунтарка во всем. И в стиле, и в поведении, — заявила Глюкоза.
Певица отметила, что муж и отец девочки Александр Чистяков любит бунтарей. Он был не против подобной стрижки.
— Он творческий, но все же больше технического склада ума. Ему нравится все взбалмошное, живое, поэтому разрешил, — цитирует Глюкозу teleprogramma.pro.
Артистка добавила, что они с мужем любят «похулиганить». Они часто зовут в гости своих друзей и устраивают вечеринки.
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