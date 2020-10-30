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«Горячая парочка»: Глюкоза опубликовала откровенное фото с мужем
Фото: instagram.com/glukozamusic

«Горячая парочка»: Глюкоза опубликовала откровенное фото с мужем

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, показала подписчикам романтичный снимок с мужем. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На фотографии исполнительница с мужем Александром находятся на пляже на Мальдивских островах. Супруги с нежностью смотрят друга на друга.

— Из каких же разных частей иногда состоит целое... — подписала пост Глюкоза.

Поклонники оценили фотографию певицы и осыпали исполнительницу и ее супруга комплиментами.

«Горячая парочка!»; «Классные»; «Красивое фото»; «Какая же вы красивая пара! Просто любуюсь! Так держать! Cчастья вам безмерного!» — отметили фолловеры.

Ранее Глюкоза рассказала, что провела отпуск на Мальдивах и там же сдала тест на коронавирус. Исполнительница показала, как ее с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, встретили в отеле.

Читайте также: «Я все время окружена слухами»: Наталья Чистякова-Ионова рассказала о любви

певицаГлюкозафото
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