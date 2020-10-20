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Глюкоза рассказала, как сдала тест на COVID-19 на Мальдивах
Фото: instagram.com/glukozamusic

Глюкоза рассказала, как сдала тест на COVID-19 на Мальдивах

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Наталья Ионова-Чистякова, известная как Глюкоза, рассказала, что провела отпуск на Мальдивах и там же сдала тест на коронавирус. Об этом она сообщила подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram.

Исполнительница показала, как ее с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, встретили в отеле. Их посетили врачи, чтобы взять анализы. У певицы брали кровь из пальца, пишет ФАН.

— Безопасность — это обязательно. Все хорошо, — уточнила певица.

Также Глюкоза напомнила, что летом заболела коронавирусом. Именно из-за этого не смогла полететь в отпуск, который был запланирован. Однако теперь стало известно, что отдых артистки состоится.

— Благословите меня на отдых! Меня это очень подбодрит! — написала певица.

Ранее Глюкоза на своей странице в социальной сети разместила фотографию, на которой запечатлена в сетчатом нижнем белье. Артистка на снимке позирует, стоя на коленях на фоне колонки. Облачена знаменитость в темное белье и черные ботинки, распущенные волосы свободно спадают на спину.

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