«Шикарная!»: Глюкоза опубликовала снимок в нижнем белье

Глюкоза опубликовала свежее фото / Фото: instagram.com/glukozamusic

Певица Глюкоза на своей странице в социальной сети разместила фотографию, на которой запечатлена в сетчатом нижнем белье.

Артистка на снимке позирует стоя на коленях на фоне колонки. Облачена знаменитость в темное белье и черные ботинки, распущенные волосы свободно спадают на спину.

Поклонникам Глюкоза в подписи к посту в Instagram посоветовала «сделать громче».

В комментариях фанаты певицы высказали свое восхищение ее привлекательной фигурой. Нашлись и те, кому образ Глюкозы показался слишком откровенным. Оценить публикацию лайками успели более 47 тысяч пользователей.

«Шикарная!»; «С таких женщин картины пишут. Ты великолепна как всегда!»; «Бомба!»; «Чтоб все женщины выглядели так же в Ваши годы»; «Наташа, зачем это?» — оставили комментарии поклонники.

Ранее сообщалось, что певицу Глюкозу осудили за неадекватное поведение на вечеринке. На кадрах видно, как замужняя 34-летняя артистка обнимается с неизвестным молодом человеком и сует ему мальцы в рот.

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