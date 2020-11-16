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Екатерина Шпица призналась, что она ест на завтрак
Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Екатерина Шпица призналась, что она ест на завтрак

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса Екатерина Шпица поделилась новым снимком в Instagram-аккаунте и рассказала своим подписчикам о правилах здорового завтрака.

По словам артистки, тем, у кого особая вражда с понедельниками, нужно обязательно приготовить вкусный завтрак, чтобы начало недели было радостным. Шпица призналась, что на завтрак предпочитает сырники, омлет или тост с авокадо. Однако актриса сообщила, что она может отказаться от раннего приема пищи, если накануне был поздний ужин, при этом стакан теплой воды с лимоном Шпица выпивает всегда.

Подписчики звезды оценили секрет здорового завтрака своего кумира, а также отметили ее стильный наряд: «Милаха такая»; «Вам идет любой образ»; «Ах эти километровые ножки»

Напомним, что в активе Шпицы даже есть фильм, посвященный первому приему пищи, — российская комедия «Завтрак у папы».

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