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«Человек уперто хочет быть собой»: Олег Майами подтвердил расставание с Айзой
Фото: instagram.com/miamioleg_official

«Человек уперто хочет быть собой»: Олег Майами подтвердил расставание с Айзой

Никита Абрамов

Звезды

С недавних пор поклонники российского певца Олега Майами начали подозревать, что у него не все ладно в отношениях с блогершей Айзой Анохиной. В своем микроблоге кумир молодежи подтвердил опасения фолловеров.

— Да, мы с Айзой расстались. У меня просьба сразу: не нужно писать никаких гадостей никому. Потому что каждый человек имеет право жить так, как он хочет, и быть собой. Ни в коем случае мешать этому не стоит, не нужно, когда человек уперто очень сильно хочет быть собой. Я могу пожелать только хорошего Айзе, — рассказал артист в сторис в своем Instagram-аккаунте.

«Человек уперто хочет быть собой»: Олег Майами подтвердил расставание с АйзойФото: Instagram / Олег Майами

Ранее Айза решила рассказать, к кому именно из своих мужчин она испытывала сильные чувства.

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