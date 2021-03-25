«Органы на донорство»: Айза Долматова спланировала собственные похороны

Айза Анохина

Певица Айза Долматова, общаясь со своими подписчиками в соцсетях, рассказала, какими видит собственные похороны.

Отдыхающая на Мальдивах исполнительница ответила на опросы подписчиков в разделе Stories своего Instagram-аккаунта. Одна из подписчиц поинтересовалась у экс-супруги Гуфа, какими бы были ее похороны, если бы она могла их запланировать.

Вопрос не застал Айзу врасплох.

— Их бы не было. Я не хочу лежать под землей! Не хочу, чтобы меня навещали дети или друзья. Я хочу кремацию и прах в океан. Банально, но экологично, — написала певица.

Фото: Скриншот с Instagram

Помимо этого, Далматова заявила, что после смерти хотела бы пожертвовать свои здоровые органы тем, кто в них нуждается.

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