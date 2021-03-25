«Фигура — блеск»: похудевшая Лолита в обтягивающем комбинезоне восхитила поклонников

Фото: YouTube / Пельмени «Sибирская коллекция»

Известная певица Лолита опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram видеоролик, на котором предстала в обтягивающем черном комбинезоне, продемонстрировав заметно похудевшую фигуру. Поклонники артистки не оставили без внимания факт ее преображения.

Звезда дополнила образ черным ремнем с бляшкой и остроносыми ботильонами на шпильке в тон.

Подписчики Лолиты осыпали ее комплиментами.

Фото: Скриншот с Instagram

«Фигура блеск»; «Вы шикарны, Лола»; «Супер результат и супер женщина»; «Шикарно выглядите»; «С такой фигурой комбинезоны в гардеробе категорически рекомендованы»— написали они в комментариях к публикации.

Некоторые из поклонников певицы попросили ее открыть секрет, как ей удалось там сильно похудеть, однако артистка оставила просьбы без внимания.

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