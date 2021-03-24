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Наталья Селезнева объяснила свою неизлечимую болезнь ошибкой молодости
Фото: YouTube / Россия 1

Наталья Селезнева объяснила свою неизлечимую болезнь ошибкой молодости

Никита Абрамов

Звезды

Звезда фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», актриса Наталья Селезнева объяснила свою неизлечимую болезнь тем, что в молодости она совершила ошибку.

Артистка страдает от ревматоидного артрита. Селезнева уверена, что ее болезнь — следствие греха, совершенного ею в молодости.

Оказалось, что в юности актриса влюбилась в коллегу по съемочной площадке, народного артиста СССР Владимира Андреева. Однако у актера на тот момент уже была супруга. Андреев оставил свою семью и ушел к Селезневой, так как чувства актрисы оказались взаимными.

Вместе они прожили больше полувека, пока летом 2020 года Андреев не скончался в возрасте 91 года, пишет 5-tv.ru.

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