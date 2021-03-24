«Каждый должен быть себе цензором»: Лещенко высказался о Моргенштерне и Нурмагомедове

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Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал заявление бойца UFC Хабиба Нурмагомедова о рэпере Моргенштерне.

— Я просто говорю, что человек должен иметь свое собственное мироощущение, которое он выстрадал, приобрел и культивирует в своей душе. Каждый человек должен быть себе и цензором, и критиком, и иметь взгляд со стороны, — заявил Лещенко.

Артист отметил, что каждому человеку обязательно следует уметь себя контролировать. По мнению певца, интернет позволяет свободно критиковать, однако не следует никого поучать. Вместо этого он предлагает каждому быть цензором для самого себя, пишет РЕН.ТВ.

Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что рэпер Моргенштерн внушает детям аморальные ценности, и назвал его творчество «грязью».

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