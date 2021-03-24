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Хабиб Нурмагомедов назвал творчество Моргенштерна «грязью»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Хабиб Нурмагомедов назвал творчество Моргенштерна «грязью»

Полина Долганова

Звезды

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что рэпер Моргенштерн внушает детям аморальные ценности. Своим мнением спортсмен поделился в сторис в Instagram.

Нурмагомедов сделал репост публикации борца Александра Шлеменко, который назвал исполнителя «бесом».

— Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов, — подписал свой репост Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов назвал творчество Моргенштерна «грязью»Фото: instagram/khabib_nurmagomedov

Напомним, ранее стало известно, что чемпион UFC навсегда завершил свою спортивную карьеру.

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