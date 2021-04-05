Бузова не сдержала слез на музыкальной премии из-за разговоров про Даву

Фото: instagram/buzova86

Певица Ольга Бузова не выдержала назойливых разговоров о бывшем возлюбленном, рэпере Давиде Манукяне, и расплакалась во время ежегодной музыкальной премии «Жара». Звезда объявляла номинантов и победителей вместе с журналисткой Ксенией Собчак и артистом Филиппом Киркоровым.

Во время мероприятия соведущие Бузовой начали обсуждать Даву, чем испортили настроение своей коллеге. Собчак спросила у Киркорова, как продвигается его сотрудничество с рэп-исполнителем. Из-за этой темы блогерша не смогла сдержать слез за кулисами, сообщает StarHit.

— Я уже и так ухожу от ответа и этак, но меня заваливают вопросами о нем, — заявила артистка.

Напомним, Давид Манукян и Ольга Бузова встречались полтора года. Недавно пара объявила о расставании. О причине разрыва Дава намекнул на своей странице в Instagram.

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