Бузова раскрыла секрет стройной талии и рассказала о любви к колбасе

Фото: instagram/buzova86

Известная телеведущая Ольга Бузова рассказала, в чем состоит ее секрет стройной фигуры. Она отметила, что для сохранения тонкой талии ей приходится прикладывать много усилий.

По ее словам, необходимо соблюдать правильное питание и совершать физические нагрузки. Бузова подчеркнула, что при этом все должно быть в гармонии.

Кроме того, звезда вернулась «в мир фитнеса». Она добавила, что ежедневно заниматься спортом не нужно, так как можно быстро перегореть. Однако Бузова призналась, что как и все люди имеет свои слабости, поэтому иногда срывается.

— Моя талия-аномалия, моя фигура, мои ноги и отсутствие целлюлита — это исключительно работа над собой и правильная диета. Конечно я ее нарушаю, например, вчера вечером я съела колбасу. Но я так считаю, знаете, во всем должна быть мера, — рассказала Бузова в рамках музыкальной премии «Жара Music Awards».

Она подчеркнула, что колбаса — ее самая любимая еда. Также звезда любит морепродукты, куриный суп и спагетти, сообщает «Пятый канал».

Читайте также: «Шикарная красотка»: Анфиса Чехова опубликовала фото в шелковой сорочке