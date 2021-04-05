«Шикарная красотка»: Анфиса Чехова опубликовала фото в шелковой сорочке

Анфиса Чехова продемонстрировала хорошую фигуру / Фото: Youtube / Ходят Слухи

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова отдыхает в Майами. Она поделилась с подписчиками на своей странице в социальной сети Instagram фото из отеля. Знаменитость запечатлелась у окна в гостиничном номере, она предстала в персиковой шелковой сорочке с кружевом.

— Доброе майамское утро! Солнце на Майами Бич выходит около 8-ми утра. Погода за окном плюс 21 градус. Пока так. Вечером тоже прохладно. Я привезла три чемодана маек и легких сарафанов и вчера уже поняла, что подмерзаю. Так что после дневного загара по расписанию шопинг! Буду утепляться, — написала под снимками звезда.

Поклонники пришли в восторг от фигуры теледивы и засыпали ее комплиментами.

«Ах, как спинку выгнула!»; «Только вам так идут сорочки»; «Вот умеете вы создать настроение! Красотка»; «Залюбовались вашими пышными формами»; «Шикарная красотка», — написали фолловеры.

Ранее Анфиса Чехова восхитила подписчиков снимком в нижнем белье.

Читайте также: Анфиса Чехова рассказала о своей зависимости от соцсетей