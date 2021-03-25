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«Потрясающая фигура!»: Анфиса Чехова восхитила подписчиков снимком в нижнем белье
Фото: instagram.com/achekhova

«Потрясающая фигура!»: Анфиса Чехова восхитила подписчиков снимком в нижнем белье

Полина Долганова

Звезды

Российская телеведущая и певица Анфиса Чехова похвасталась фигурой в нижнем белье. Артистка опубликовала смелое фото с отдыха на своей странице в Instagram.

В комментариях пользователи восхитились тем, в какой форме находится певица, а также оценили ее красивое белье.

«Очень красивое белье! Вы прекрасны!»; «Потрясающая фигура!»; «Очень красивые глаза!» — написали поклонники под фотографией.

Ранее певица выглядела иначе. Осенью 2020 года Чехова рассказала, как похудела почти на 30 килограммов.

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соцсетиАнфиса Чеховаидеальная фигура
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