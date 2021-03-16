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Анфиса Чехова рассказала о своей зависимости от соцсетей
Фото: Youtube / Ходят Слухи

Анфиса Чехова рассказала о своей зависимости от соцсетей

Никита Абрамов

Звезды

Российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова призналась своим поклонникам в том, что у нее есть зависимость.

— Всем привет. Меня зовут Анфиса. И я инстаголик, — написала Чехова в своем микроблоге.

Оказалось, что девушка давно замечала за собой излишнюю привязанность к социальной сети. Однако утром во вторник она просидела четыре часа, просто наблюдая за чужими жизнями.

— Я наблюдала за чужими жизнями, запоем читала чужие посты, рассматривала фото с собачками, потом зависла на аккаунте с китайскими самоделками, — перечислила Анфиса в своем Instagram-аккаунте.

Звезда поделилась этим с близким человеком. Он посоветовал ей не заниматься сравнением своей жизни с той картинкой чужих жизней, которые дает социальная сеть.

После этого Чехова решила на некоторое время отказаться от просмотра ленты Instagram.

Читайте также: «В моей жизни не было ошибок!»: Чехова опубликовала откровенную фотографию

Instagramинтернет зависимостьАнфиса Чехова
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