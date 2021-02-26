«В моей жизни не было ошибок!»: Чехова опубликовала откровенную фотографию

Фото: Youtube / Ходят слухи

Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в социальных сетях откровенный снимок, на котором продемонстрировала свое декольте. Под фотографией звезда решила порассуждать на тему жизненных ошибок.

— В моей жизни не было ошибок! — подписала фото Чехова.

Телеведущая пустилась в длинное рассуждение. Для нее ошибка — это хотеть что-то сделать, но остаться на месте, не предприняв ничего для достижения желаемого.

— Ошибка — полюбить и запретить себе это, потому что обстоятельства не позволяют, страшно, зыбко, — отметила звезда.

Также она добавила, что отказаться от своей мечты для нее тоже будет являться ошибкой, которую не хотелось бы совершать.

Подписчики положительно отреагировали на размышления телеведущей.

«Очень правильно и проникновенно сказано!»; «Ваши мысли всегда поддерживают, помогают осознать прошлое, принять настоящее и верить в будущее!»; «Золотые слова!»; «Согласна с каждым словом!» — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Чеховой.

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