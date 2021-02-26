Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«В моей жизни не было ошибок!»: Чехова опубликовала откровенную фотографию
Фото: Youtube / Ходят слухи

«В моей жизни не было ошибок!»: Чехова опубликовала откровенную фотографию

Никита Абрамов

Звезды

Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в социальных сетях откровенный снимок, на котором продемонстрировала свое декольте. Под фотографией звезда решила порассуждать на тему жизненных ошибок.

— В моей жизни не было ошибок! — подписала фото Чехова.

Телеведущая пустилась в длинное рассуждение. Для нее ошибка — это хотеть что-то сделать, но остаться на месте, не предприняв ничего для достижения желаемого.

— Ошибка — полюбить и запретить себе это, потому что обстоятельства не позволяют, страшно, зыбко, — отметила звезда.

Также она добавила, что отказаться от своей мечты для нее тоже будет являться ошибкой, которую не хотелось бы совершать.

Подписчики положительно отреагировали на размышления телеведущей.

«Очень правильно и проникновенно сказано!»; «Ваши мысли всегда поддерживают, помогают осознать прошлое, принять настоящее и верить в будущее!»; «Золотые слова!»; «Согласна с каждым словом!» — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Чеховой.

Читайте также: «Как всегда, сногсшибательна»: поклонники оценили яркий образ Анфисы Чеховой

ошибкиАнфиса Чеховафилософ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Даниэла Рицци
Даниэла Рицци

Путешествию «Из Венеции в Москву» поможет кино

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте