«Как всегда сногсшибательны»: поклонники оценили яркий образ Анфисы Чеховой

Фото: instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась с подписчиками снимком, где позирует в ярко-красном платье с оригинальным принтом.

Новый наряд звезды украшают крупные изображения эскимо на палочке. Платье выгодно подчеркивает талию ведущей при помощи черного пояса, а его подол завершает волан.

— Лизни меня, если сможешь, — подписала снимок Чехова.

Подписчики знаменитости не поскупились на комплименты в ее адрес.

«Анфиса Вы как всегда сногсшибательны»; «Прикольное платье!»; «Супер платье и фигуру подчеркивает и расцветка», — написали фолловеры в комментариях к посту.

Ранее Анфиса Чехова показала поклонникам свое новое тату.

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