«Как всегда сногсшибательны»: поклонники оценили яркий образ Анфисы Чеховой
Телеведущая Анфиса Чехова поделилась с подписчиками снимком, где позирует в ярко-красном платье с оригинальным принтом.
Новый наряд звезды украшают крупные изображения эскимо на палочке. Платье выгодно подчеркивает талию ведущей при помощи черного пояса, а его подол завершает волан.
— Лизни меня, если сможешь, — подписала снимок Чехова.
Подписчики знаменитости не поскупились на комплименты в ее адрес.
«Анфиса Вы как всегда сногсшибательны»; «Прикольное платье!»; «Супер платье и фигуру подчеркивает и расцветка», — написали фолловеры в комментариях к посту.
Ранее Анфиса Чехова показала поклонникам свое новое тату.
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